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Теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила решение досрочно завершить сезон

Теннисистка Павлюченкова считает, что ей нужно время для решения проблемы с коленом
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Павлюченкова.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова рассказала в интервью «СЭ», что решение закончить выступление в текущем сезона далось ей нелегко.

«За долгую карьеру я ни разу не брала даже трехмесячную паузу, — сказала Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ». — Для здоровья это мягко скажем не полезно. Невозможно на протяжении десяти лет быть на высоком уровень, не давая себе отдыха. Сейчас я опять была близка к тому, чтобы продолжать играть с болью в колени. Это продолжается уже 1,5 года. Весь прошлый сезон я отыграла на обезболивающих. В этом году взяла 10 недель на реабилитацию, которую проходила в Дубае. Там вроде бы все было нормально, но с первой же тренировки в Мадриде боли в колене вернулись. Не могла не полноценно тренироваться, не тем более играть трехсетовый матч. С профессиональной точки зрения не умно было бы продолжать сезон.

Я должна была принять решение, которое позволит мне продлить карьеру. Лучше сделать паузу сейчас, чем усугубить повреждение. Мне нужно много времени, чтобы решить проблемы с коленом. Нужно время, чтобы набрать форму, которая позволит долго выступать на уровне топ-20?.

На «мастерсе» в Риме Павлюченкова проиграла уступила Лейле Фернандес в первом круге, зато выиграла турнир в парном разряде с Вероникой Кудерметовой.

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