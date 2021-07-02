Рублев тоже идет дальше. Наши лидеры в 1/8 финала ждут только Медведева.

Уимблдон. Мужчины. Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Фабио Фоньини (Италия, 26) — 6:3, 5:7, 6:4, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 25) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:4, 6:4

Чуть больше двух лет назад Карен Хачанов был главной российской надеждой в мужском теннисе. Он попал в топ-10 мирового рейтинга, выиграл первый титул ATP, был приглашен в шоу «Вечерний Ургант». Словом, стал считаться национальной звездой и по праву держал статус первой ракетки России. Но прошлый год и начало этого для Хачанова оказались почти провальными. Поражения на ранних стадиях, неуверенная игра и проседающий вниз рейтинг на фоне «золотого» сезона для Даниила Медведева, Андрея Рублева и Аслана Карацева заставили многих на время забыть о Карене. Но похоже, что Хачанов наконец-то нашел себя.

Хачанов может пройти в Англии далеко

Всего месяц назад многие ставили крест на перспективах Хачанова, когда он впервые в карьере не смог пробиться в третий круг «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции, как и почти все турниры на грунте, всегда был лучшей возможностью для Карена показать себя. И даже если на удобном для себя покрытии игра не идет, о чем вообще можно говорить? Эксперты говорили о системных проблемах Хачанова, отсутствии тактики и неясном будущем. Причем, по мнению Евгения Кафельникова, даже на психологию и волнение неудачи списывать нельзя, все куда серьезнее. «Психолог не поможет в таких ситуациях. Он не выйдет за тебя на корт и не исполнит удары», — говорил Кафельников об игре Карена. Сам Хачанов описал поражение двумя ключевыми словами: «Это больно».

Конечно, больно смотреть, как твоя карьера катится под откос, особенно на фоне серебряного века российского мужского тенниса и успехов Медведева, Рублева, Карацева. Причем есть ощущение, что именно поражение от Рублева на старте турнира в Халле две недели назад стало для Карена точкой невозврата. Он понял, что больше так продолжаться не может, и к Уимблдону пообещал подойти в лучшей форме за последние годы. Судя по всему, слово свое Хачанов держать умеет. После сложного первого круга особых проблем для себя пока Карен в Лондоне не видит. Так и сегодня в матче с Фрэнсисом Тиафо он начал с позиции силы и инициативу не отдавал до конца встречи.

13 эйсов и 81% очков, выигранных на первой подаче. Тиафо практически не допускал ошибок, но Карен был слишком хорош, чтобы пока еще не столь опытный американец мог предложить ему что-то серьезное. Хотя ближе к концу матча и складывалось ощущение, что Хачанова покидают силы, и он уже не показывал того напора, как в начале матча. Либо это попытка оставить резервы на следующий круг, ведь планы на Уимблдон у Карена серьезные. Он в шестой раз из девяти попыток доходит до второй недели турниров «Большого шлема». В следующем раунде его ждет либо Даниэль Эванс из Великобритании, либо канадец Себастьян Корда. И оба не выглядят непроходимыми препятствиями для нынешнего Хачанова.

Рублев показал характер

Для Рублева матч с Фабио Фоньини сложился гораздо тяжелее. Андрей в принципе не очень любит играть на траве, так тут еще и достался соперник с весьма изощренной техникой. Подача не самая сильная сторона итальянца, зато фирменный прием Фоньини — резкие резаные укороченные удары, благодаря виртуозному исполнению которых он выигрывает много очков. Хотя, если говорить откровенно, звезд с неба в одиночном разряде Фабио не хватает и специализируется скорее на парных матчах. Поэтому столь упорное сопротивление в матче с Андреем удивляет. И немного настораживает.

Первый сет был проверкой боем. Андрей присматривался к противнику и стремился навязать ему свой теннис, Фабио же не совсем понимал, как действовать против Рублева. Зато уже во втором сете доставил россиянину немало проблем. А главное — заставил нервничать. Пошли ошибки, необдуманные решения и неоправданный риск. Он выдавал много эмоций — кричал, тряс ракеткой и постоянно обращался к своей команде.

Игру остановила вынужденная пауза — Фоньини попросил помощь медиков из-за возможной травмы ноги. Перерыв Андрею на пользу также не пошел, и после возобновления матча подача летела только у итальянца. В итоге первый за две игры проигранный сет. Ситуацию спасло то, что Андрей вовремя взял себя в руки. Решающим стал пятый гейм третьего сета. Рублев уверенно делает брейк в середине партии и не без проблем, но доходит до нужного результата. В четвертом сете Рублев выглядел уже намного лучше соперника. Не до конца ясно, в чем причина резких перемен — либо Андрей нащупал свою игру, либо Фоньини действительно мешала травма. В любом случае дальше Рублеву нужно прибавлять, поскольку вероятный соперник Андрея Диего Шварцман так легко не уступит.