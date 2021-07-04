Медведев был в шаге от пропасти, бился три с половиной часа и победил

Лучший теннисист России впервые в карьере вышел в четвертый раунд Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 32) — 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2

Даниил Медведев впервые в карьере сыграет на второй неделе Уимблдона. Победив в пяти сетах Марина Чилича, он присоединился к Андрею Рублеву и Карену Хачанову, которые ранее также вышли в четвертый раунд. Специалисты ожидаемо отдавали предпочтение Даниилу — второму «сеянному» мужской сетки, но матч против хорвата получился сродни американскими горкам.

В стиле Джоковича

Начало матча поединка — нервные догонялки. Медведев, несмотря на звездный статус и реноме игрока-интеллектуала, который показывает комбинаторный теннис, в этот раз находился в тени Чилича. Вероятно, для самого Даниила тот уровень игры, который показал хорват, был неожиданным. До серии тай-брейков россиянина довела лишь хорошая подача, в остальных аспектах — по скорости, точности ударов, тактике — он проигрывал своему оппоненту. Марин, не охотно играя укороченными, великолепно держался на задней линии. Было видно невероятное желание соперника выиграть именно первый сет. Что уж говорить, оба теннисиста придавали огромное значение первой партии, поэтому и нервничали.

И действительно Чилич (между прочим победитель Открытого чемпионата Австралии 2014 года) неожиданно не только для Даниила, но и для всех зрителей показал очень высокий уровень тенниса. В послематчевом интервью россиянин сказал, что Марин сначала просто сломал его игру. Во второй партии Чилич столкнулся даже с меньшим сопротивлением от Даниила, чем в первом. Хорват по всем статистическим показателям превосходил Медведева: подача стала еще лучше, глубина ударов, смена ритма и темпа игры, подача в ноги. Создавалось впечатление, что на корте находился не Марин Чилич, а Новак Джокович, учитывая его резанные удары слева налево.

В третьем сете произошел разлом

Уимблдон уже почти попрощался с Медведевым, а, принимая во внимание факт того, что Даня ни разу за карьеру не выигрывал пятисетовик, уходя с 2:0, все благоволило тому, что Чилич вынесет россиянина в три партии. Но, как сказал Андрей Чесноков, «в третьем сете произошел разлом» — Даниил играл не без шероховатостей, но мы наконец увидели проблески его настоящего тенниса, да и Чилич начал ошибаться, он пытался играть глубоко, но мяч вылетал часто в длину. Как раз за счет ошибок Марина, Даниил подарил надежду публике на положительный результат.

Потихоньку Чилич начал терять силы, стал меньше двигаться и стараться действовать более агрессивно. Ему не было выгодно затягивать розыгрыши, потому что очевидно, если мы говорим о пятисетовом матче, то физическое состояние здесь выходит на первый план, а молодого Медведева оно определенно лучше. Так оно и произошло, россиянин стал легче и быстрее двигаться к последним партиям. Он выглядел гораздо свежее, чем в начале, казалось, что он раскусил игру соперника и наконец-то начал доминировать.

Медведев уже подает глубоко, и под ноль берет подачи Чилича, у которого стало слишком много брака в игре, он просто посыпался и дарил возможности Дане легко сравнять счет. Медведев вошел кураж и почти баранкой завершил теннисную баталию. Встреча длилась больше трех с половиной часов, но теперь у первой ракетки России есть время для отдыха.

Навстречу Федереру

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Саливаненко в разговоре с «СЭ» так прокомментировал этот матч: «Даня показал, что может вылезти из любой ситуации. В первых двух сетах Марин полностью переигрывал Медведева. Сетка до финала не очень сильная. Сейчас в мире нет ни одного игрока, против которого Медведев считался бы явным аутсайдером. Даня по ходу турнира набирает, давайте смотреть дальше, вся борьба впереди».

Стоит также отметить, что в сегодняшнем поединке было проверено какое-то нереально число мячей на предмет попадания в аут. Казалось, что после встречи с Медведевым Чилич может подкараулить судью на вышке и ей предъявить за все сделанное (где-то арбитр совершал действительно откровенные ошибки).

A statement victory for ?? @DaniilMedwed ?



The No. 2 seed puts an exclamation point on his 6-7(3), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2 comeback win over Cilic.#Wimbledon pic.twitter.com/7JnFD9LG9y — ATP Tour (@atptour) July 3, 2021

После матча возник один вопрос, почему Медведев уже трижды играет на Первом корте и еще ни разу не выступал на Центральном, на котором можно было заметить американку Кори Гауфф уже на двух матчах? Соответствующе своему статусу, Даниил заслуженно вышел во вторую неделю Уимблдона, в первой матче которой он встретится с Хубертом Хуркачем (Польша). Впереди — возможный четвертьфинал с Роджером Федерером.