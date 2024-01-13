Касаткина второй год подряд проигрывает в финале в Аделаиде. Россиянка не справилась с мощью Остапенко

Латвийка обошла Дарью по количеству титулов.

Adelaide International. WTA 500. Аделаида, Австралия

Финал

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:2

В Аделаиде разыграли последний титул WTA перед стартом Australian Open. За победу боролись две теннисистки, которые называют себя подругами: россиянка Дарья Касаткина и латвийка Елена Остапенко. Жесткой битвы двух подруг не получилось. За 1 час 14 минут Остапенко расправилась с нашей теннисисткой.

Отдых перед финалом

Путь к титульной встрече у Касаткиной получился достаточно простой. Из четырех запланированных матчей россиянка сыграла только два — в первом и втором круге против соперниц, которые пробились в основную сетку через квалификацию. Затем соперница Дарьи немка Лаура Зигемунд снялась в четвертьфинале, а американка Джессика Пегула — в полуфинале.

Но трудности на этом пути у Касаткиной все-таки возникли. В матче второго круга против другой россиянки Анны Калинской Дарья была в одном шаге от вылета с турнира. После поражения в первом сете она уступала по ходу второго со счетом 0:4. Однако затем смогла перевернуть игру и взяла шесть геймов подряд. Решающая партия получилась меганапряженной. Соперницы девять раз обменялись брейками, но сильнейшей в этой перестрелке вышла Касаткина.

У Остапенко такой дорожки с отказами не было. Она сыграла все четыре встречи. С одной стороны, это убавляло ее шансы в битве за титул, ведь россиянка явно подходила к матчу более свежей. С другой — Дарья за это время могла растратить игровой тонус. Год назад здесь же, в Аделаиде, Касаткина преодолела полуфинальную стадию благодаря отказу испанки Паолы Бадосы, но в титульной встрече россиянку просто разгромила швейцарка Белинда Бенчич — 6:0, 6:2.

Дарья Касаткина. Фото AFP

Фаворитом в матче стояла латвийка. До финала в Аделаиде теннисистки сыграли между собой семь встреч. Остапенко в этом противостоянии вела со счетом 5:2, выиграв три последних поединка. Но в каждой из этих трех матчей Касаткина давала бой оппонентке, переводя игру в решающую третью партию.

О том, что новая встреча двух подруг будет непростой, Елена говорила после победы в полуфинале турнира в Аделаиде над Екатериной Александровой: «Мы с Дарьей очень хорошие друзья, но да, получится очень тяжелый матч. Она отличный игрок, в хорошей форме. Я готова к сражению. Просто должна делать свою базу, больше концентрироваться на себе».

Девушки разыгрывали титул между собой во второй раз. Первый их финал был достаточно давно — в 2017 году. Тогда в Чарльстоне уверенную победу одержала россиянка — 6:3, 6:1.

Мощь Остапенко

Начало матча, как и ожидалось, прошло в серьезной борьбе. Но наиболее упорные и затяжные геймы неизменно заканчивались в пользу Остапенко. На старте Касаткина показала отличный жесткий прием и добралась до двух брейк-поинтов, но реализовать их не смогла. Елена провела пару красивых комбинаций, забрав свое, а после своими мощными ответами на подачу соперницы сделала счет 2:0. На брейк-поинте ей помогла двойная ошибка россиянки.

Однако у Остапенко поначалу вообще не работала первая подача, а на второй Дарья периодически успевала забегать под форхэнд и бить навылет. Плюс латвийка никак не могла нащупать линии корта соперницы, отправляя мяч в ауты. Таким образом, Касаткиной сразу же удалось сравнять счет.

К середине партии Елена наконец поймала свой теннис, что стало большой проблемой для россиянки. К мощным ударам Остапенко добавилась точность. Ключевым стал шестой гейм, в котором теннисистки не могли долго выявить победителя. Касаткина отыгрывала брейк-поинты (всего их в гейме было четыре), выходила вперед за счет эйса, но в итоге не справилась с градом ударов латвийки. Дальше Елена уже не дала шансов на своей подаче, завершив первый сет красивым дроп-шотом.

Елена Остапенко и Дарья Касаткина. Фото AFP

Во второй партии Остапенко наслаждалась своей игрой. Ее фирменные недовольные гримасы после неудачных розыгрышей быстро сменялись на улыбку. Все получалось. Да, иногда она теряла концентрацию и играла периодами чересчур легкомысленно, но в нужный момент мяч находил незащищенный участок корта соперницы. За два сета латвийка смогла настрелять 32 виннерса против 12 у Касаткиной. Агрессивный напор Остапенко окончательно сломал россиянку, и Елена сделала два ранних брейка — 4:1.

Был момент, когда казалось, что Дарья сможет совершить камбэк. Тогда к Остапенко как будто вернулись ошибки из начала первого сета. Мячи после ударов латвийки то и дело упирались в сетку. Но россиянка смогла, а точнее, Елена ей позволила отыграть только один брейк — 6:3, 6:2.

Перед этим матчем у двух соперниц было равное количество титулов — по шесть. Теперь Остапенко не только обошла Касаткину по этому показателю, но и с новой недели возвращается в топ-10 рейтинга WTA.