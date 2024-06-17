Роман Сафиуллин поднялся на три позиции в рейтинге ATP

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 43-го на 40-е место в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Даниил Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге. Шестым идет россиянин Андрей Рублев. В первую сотню рейтинга из россиян также входят Карен Хачанов (22-е место), Роман Сафиуллин (40), Павел Котов (50) и Аслан Карацев (97).

Первой ракеткой мира остается итальянский теннисист Янник Синнер, на втором месте — испанец Карлос Алькарас, третью строчку за собой сохранил серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 17 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9480 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8580;

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8360;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710;

7 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 4085;

8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3950;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780...

40 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097...

50 (51). Павел Котов (Россия) — 944...

97 (92). Аслан Карацев (Россия) — 625.