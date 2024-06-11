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Сегодня, 14:34

Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос показал свою зрелость»

Руслан Минаев
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Тренер испанца Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) в финале «Ролан Гаррос».

«Очевидно, мы очень счастливы, потому что в конце концов были найдены решения для матча, который снова стал сложным, потому что Карлос был физически травмирован из-за многочасовой игры против Синнера. Он продемонстрировал свою зрелость и решения, которые в конце концов находит только он», — цитирует тренера AS.

Алькарас одержал третью в карьере победу в турнирах «Большого шлема». Ранее испанец становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).

Алькарас выше «Большой тройки». В 21 год собрал «Шлемы» на всех покрытиях

Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Хуан Карлос Ферреро
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