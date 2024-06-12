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Сегодня, 21:00

Петрова назвала главные открытия «Ролан Гаррос»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпионка двух итоговых турниров WTA, экс третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась своими впечатлениями от «Ролан Гаррос» — 2024.

— Кто стал для вас главным открытием французского «мейджора» — в мужской и женской сетке?

— Давайте начнем с девушек. Честно, я и близко не ожидала такого результата от Паолини. В этом году она показывает высокие результаты, выиграла крупный турнир в Дубае, но на грунте итальянка никогда не демонстрировала выдающейся игры. Плюс добиться прорыва на «Шлеме» в таком зрелом возрасте, с такими антропометрическими данными (рост Паолини —163 см. — Прим. «СЭ»)... Но в Париже Жасмин была прекрасна. Итальянка играла в свое удовольствие, всегда с улыбкой на лице, боролась за каждый розыгрыш. Свой дебют в топ-10 она заслужила огромной работой, молодец!

Конечно, нельзя забывать и про Мирру. Впервые в карьере Андреева столкнулась с тем, что ей надо было защищать так много очков на турнире «Большого шлема». И она достойно с этим справилась, смогла еще дальше продвинуться по турнирной сетке. Полуфинал на «Шлеме» в 17 лет — это впечатляющий результат. Жаль, что между четвертьфиналом и полуфиналом у нее был очень короткий перерыв. Если бы ситуация сложилась немного иначе, то могла замахнуться и на решающий матч с Игой Свентек.

У мужчин большую симпатию у меня вызвал Маттео Арнальди. У итальянца нет выдающегося спортивного тела, мышц, но он как раз берет своей легкостью. Отлично передвигается, имеет пушечный удар справа, способен играть разнообразно. На «Ролан Гаррос» Маттео одержал несколько ярких побед, в том числе выбил из борьбы Андрея Рублева в третьем круге. Со Стефаносом Циципасом у него был достаточно равный матч.

— Не раздражает ли вас такая доминация Иги Свентек? После тяжелого матча с Наоми Осакой она буквально вынесла всех соперниц...

— Когда на начальной стадии турнира ты находишься в шаге от поражения, но вытаскиваешь матч, то зачастую это тебя окрыляет. Понимаешь, что должен был собирать вещи и уезжать, а у тебя есть возможность продолжать выступление. Ты получаешь свободу, легкость, уже не задумываешься о дальнейшем результате, играешь матч за матчем.

Что касается Иги, то она лучше всех в туре чувствует грунт. Здорово передвигается, низко «сидит», добегает до каждого удара, успевает подъехать. Молодец, делает свое дело, играет первым номером и не дает соперницам второго шанса вернуться в игру. Сама практически не ошибается.

Победителем «Ролан Гаррос» — 2024 в мужской сетке стал испанец Карлос Алькарас, в женской сетке — Ига Свентек.

Мирра Андреева. «Главные открытия «Ролан Гаррос» — Арнальди, Паолини и Андреева». Интервью Надежды Петровой

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