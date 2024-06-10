Хирург Джоковича оценил шансы серба восстановиться к «Уимблдону»

Доктор Антуан Жерометта, который оперировал колено сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал шансы спортсмена восстановиться к «Уимблдону».

«Мы всегда можем помечтать и сказать, что восстановление пройдет очень быстро, но все зависит от реакции его колена. День за днем будут происходить изменения, но невозможно предсказать, в каком состоянии он будет через неделю-две. То, что он будет готов на 100 процентов в течение трех недель, кажется маловероятным», — приводит слова Жерометта L'Equipe.

37-летний теннисист 3 июня обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. После этого Джокович снялся с турнира из-за травмы мениска.