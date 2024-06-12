Куницын: «В мужской части «Ролан Гаррос» открытием стал Павел Котов»

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын считает, что российский теннисист Павел Котов стал главным открытием «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

«В мужской части открытием стал Павел Котов, он обыграл двух сильных соперников, проиграл только Синнеру. Даня Медведев дошел до четвертого круга, и это его второй результат на Roland Garros. К сожалению, Андрей Рублев и Карен Хачанов рано вылетели и не смогли сыграть, как нам того хотелось бы.

Лучше всех, безусловно, выступила Мирра Андреева. Она здорово играла не только в одиночке, но и в паре с Верой Звонаревой. Думаю, если бы матчи в одиночке и паре не накладывались друг на друга, то они вполне могли выиграть», — цитирует ТАСС Куницына.