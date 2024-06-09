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Сегодня, 23:09

Янчук считает, что Алькарас имел преимущество в скорости в финале «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что испанский теннисист Карлос Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» за счет преимущества в скорости.

«Алькарас изначально был фаворитом, потому что он сильнее и быстрее. Зверев — техничный игрок, он все умеет, но Алькарас его заметно опережает, а это имеет огромное значение. Во время долгих розыгрышей у Зверева часто случался сбой. Матч получился равным, достойным финала, но у Алькараса был небольшой запас. Возможно, на более быстром покрытии Зверев бы и одержал победу, но здесь не хватало пробивной мощи», — приводит ТАСС слова Янчука.

Благодаря этой победе 21-летний Алькарас со следующей недели поднимется на второе место в рейтинге АТР и обойдет серба Новака Джоковича.

Источник: ТАСС
Теннис
Ролан Гаррос
Виктор Янчук
Карлос Алькарас
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