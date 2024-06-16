Чесноков: «Возможно, для Рублева подготовка к US Open приоритетнее Олимпиады»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал информацию, что теннисист Андрей Рублев принял решение не участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

«Не знаю, почему Рублев вдруг решил отказаться от Олимпиады, но это его решение. Конечно, команда будет без него слабее, но у нас все-таки есть Медведев. Может быть, он покажет что-то выдающееся. В АТР-туре много турниров. Есть «Большие шлемы», которые мы ждем с нетерпением. В других видах спорта Олимпиада — это вся жизнь, а в теннисе немного иначе. Возможно, у него в приоритете подготовка к US Open, например», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх-2024.