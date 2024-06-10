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«Мне жаль Зверева. Возможно, судейская ошибка стоила ему титула». Мнение Чеснокова

Чесноков считает, что судейская ошибка в финале «Ролан Гаррос» могла стоить Звереву титула
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Немецкий теннисист Александр Зверев.
Александр Зверев.
Фото «СЭ»
Титулованный российский теннисист жалеет Зверева.

Карлос Алькарас в тяжелом пятисетовом матче победил Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» — 2024. 21-летний испанец — самый молодой чемпион турнира после Рафаэля Надаля в 2007-м. Он выиграл третий турнир «Большого шлема» в карьере, теперь у Карлоса есть «Шлемы» на всех покрытиях. Этого он достиг раньше, чем представители «Большой тройки». Его призовые на РГ — 2,4 миллиона евро. Награждавший Карлитоса Бьорн Борг, шесть раз побеждавший в Париже, за всю карьеру заработал всего 3 миллиона долларов, отмечает «СЭ» полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989, чемпион двух «мастерсов» Андрей Чесноков. «Вот вам, пожалуйста. Насколько теннис стал популярнее и как изменился мир».

Карлос Алькарас&nbsp;&mdash; чемпион &laquo;Ролан Гаррос&raquo;&nbsp;&mdash; 2024. Алькарас выше «Большой тройки». В 21 год собрал «Шлемы» на всех покрытиях

Жаль, что в такой яркий финал вмешалась судейская ошибка

— А как вам в целом финал? — вопрос Чеснокову, который смотрел решающий матч мужского турнира с трибуны.

— Я получил удовольствие от этого матча. Женский финал был очень грустным по содержанию, в одни ворота. У мужчин же напряжение было до последнего розыгрыша. Настоящее украшение «Ролан Гаррос» — 2024. Жаль, что вмешалась судейская ошибка, которая, возможно, стоила Звереву титула. В четвертом гейме четвертого сета Алькарас допустил двойную ошибку, и счет должен был стать 2:2. Даже с трибуны было видно, что там был аут, но Рене Лихтенштайн спустился с вышки и заявил, что мяч попал в корт. Зверев спорил с этим решением, но Алькарасу дали первую подачу, он отыграл брейк-пойнты, и после этого его уже было не остановить.

— Действительно, система электронного определения показала, что там был аут. Но только ли в этом причина?

— Это важный момент, но не решающий. Было видно, что в третьем сете Саша оставил все силы. Когда с 5:2 он отыгрался и сделал 6:5 и 30:0, то чувствовалось, что он очень устал. Ноги перестали работать как в стартовых партиях. Он перестал правильно доходить до многих ударов. Алькарас же прибавил в четвертом-пятом сете, тянул все мячи. Не чувствовалось, что он уже провел на корте 3-3,5 часа. Он действовал так, как будто матч только начался. Такая свежесть и стала залогом успеха. Еще испанцу, конечно, повезло. Помимо ошибки Лихтенштайна, он такие линии засаживал в решающие моменты.

Карлос Алькарас празднует победу с чемпионским кубком "Ролан Гаррос".
Фото Reuters

— Может ли его свежесть быть связана с тем, что Карлос пропустил «мастерс» в Риме?

— Это одна из причин. Еще Алькарас снялся с первого круга в Монте-Карло. Плюс Зверев провел в Париже на один пятисетовый матч больше, чем соперник. Алькарас, по сути, впервые встретил достойное сопротивление в полуфинале, когда обыграл Синнера. Кстати, тоже был на этом матче. Качество тенниса не было самым высоким, но как они бомбили этот мяч! Скорости немыслимые.

— Синнер после окончания «Ролан Гаррос» впервые возглавил рейтинг ATP...

— Янник и Карлос — это два игрока, которые будут соперничать между собой за первую строчку рейтинга следующие 10 лет. Практически в этом не сомневаюсь. Возможно, появится еще одна молодая суперзвезда, но к тому моменту парни уже выиграют по 5-6 «Шлемов».

Карлос Алькарас. Алькарас выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос». Испанец взял верх в битве молодых суперзвезд

Своей работой Зверев заслужил быть чемпионом турнира «Большого шлема»

— А что скажете про поколение Медведева, Зверева, Циципаса, Рублева? У них еще будут победы на «мейджорах»?

— Не стоит забывать, что теннис — это индивидуальный вид спорта, не командный. Многое зависит от состояния игрока здесь и сейчас. Тот же Карлос подвержен травмам и довольно часто пропускает важные турниры. Синнер более стабилен, но думаю, что у перечисленных ребят будут шансы в ближайшее несколько лет. Тот же Зверев обыграл Алькараса Australian Open-2024, Медведев переигрывал испанца на US Open-2023. Сюда бы я добавил еще Рууда. Он, кстати, вполне мог выиграть этот «Ролан Гаррос», но против него сработали обстоятельства. После победы над Фрицем норвежец отдыхал три дня (из-за снятия Новака Джоковича с четвертьфинала. — Прим. «СЭ»). Потерял игровой ритм, поэтому так легко уступил Звереву. А Сашу мне искренне жаль.

Немецкий теннисист Александр Зверев.
Фото Reuters

— Почему?

— Понимаете, у Алькараса и Синнера еще полно времени. У них будет еще не одна победа на «Шлемах», а Зверев... В 2020-м он упустил шанс обыграть Доминика Тима, поведя 2:0 по сетам в Нью-Йорке. На «Ролан Гаррос» — 2022 получил чудовищную травму в полуфинальном матче с Надалем. Хотя проводил потрясающий поединок и вполне мог выбить Рафу. В этом году вел 2:1 у Алькараса. Своей работой он заслужил быть чемпионом турнира «Большого шлема», но этой победы может уже не случиться. У него не так много времени.

Александр Зверев, Бренда Патеа. Эпопея с обвинениями в насилии для Зверева закончилась. Александр пошел на сделку

— Чем вам еще запомнится этот «Ролан Гаррос»?

— Неприятной погодой. Последний раз в Париже в начале июня так холодно было в 1959 году — 65 лет назад. Холод и дождь. Если бы не было крыши на двух основных кортах, то турнир бы мог не уложиться в заявленные сроки (крыша на корте имени Филиппа Шатрие появилась в 2020 год, Сюзан Ленглен — в 2024-м. — Прим. «СЭ»). И результаты были бы совершенно другие, так что спасибо современным технологиям.

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Андрей Чесноков
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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Алькарас выше «Большой тройки». В 21 год собрал «Шлемы» на всех покрытиях

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