«Спасибо, что спас мир». Реакция на победу Медведева в финале US Open

Вторая ракетка мира лишил Новака Джоковича шансов на календарный «Большой шлем», но считает его величайшим теннисистом.

Лучший теннисист России в финале Открытого чемпионата США обыграл первую ракетку мира в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Медведев сразу начал матч с брейка, взяв подачу Новака. И хоть мы привыкли видеть по ходу этого мейджора, что Джокович воспринимает первый сет как разминочный, игра у него сразу не задалась. В третьем сете Даниил упустил матчбол, чему очень поспособствовала публика на Стадионе имени Артура Эша. Даня совершил две двойные, не взял подачу серба, а тот потом заплакал от переизбытка эмоций.

Отпраздновал победу россиянин оригинально — лег на корт и высунул язык: если играть в FIFA и нажать на джойстике L2+влево, то же самое произойдет и с игроком. Даниил Медведев по ходу турнира уступил лишь один сет — квалифайеру, занимающему 117-е место мирового рейтинга ATP, Ботику Ван де Зандшульпу.

Джокович: «Пусть я не выиграл, сегодня мое сердце все равно наполнено радостью»

Новак пока не смог обогнать Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству ТБШ (у каждого из них по 20), поэтому гонка за званием GOAT (greatest of all time — величайший всех времен) все еще продолжается. В финальном матче Джокович часто выходил к сетке и делал это довольно неудачно, он хуже россиянина играл на приеме и нередко лишался первой подачи. Кажется, что давление календарного «Большого шлема» оказалось слишком велико: Ноле даже заплакал по ходу встречи. Таким мы никогда его еще не видели.

— Хотел бы начать с поздравлений Даниилу. Потрясающий матч. Невероятный турнир, — обратился Новак к Медведеву. — И если есть кто-то, кто заслужил «Большой шлем» прямо сейчас, то это ты. Хорошая работа. Молодец, абсолютно. Поздравления тебе и твоей потрясающей команде. Ты один из самых замечательных людей в туре, с тобой всегда приятно общаться. Желаю тебе еще больше «шлемов». Думаю, ты будешь еще не раз стоять на этой сцене.

Я думал об обоих возможных сценариях моего выступления после этого матча и о том, что я вам скажу. И хотел бы сказать, пусть я не выиграл матч, сегодня мое сердце все равно наполнено радостью, я — счастливейший человек. Вы, ребята, заставляете меня чувствовать себя на корте по-особенному. Вы, ребята, тронули меня до глубины души. Никогда не чувствовал себя так в Нью-Йорке. Честно, никогда. Большое спасибо за поддержку, за все то, что вы сделали для меня. Люблю вас. Скоро увидимся!

Медведев: «Новак — величайший теннисист в истории»

25-летний Даниил Медведев сыграл второй финал «Большого шлема» в этом сезоне вместе Джоковичем, только матч на US Open получился зеркальным тому, что был в Австралии: и по уровню тенниса, и по счету (0:3 на Australian Open, 3:0 в воскресенье). Тогда Новак просил Даню подождать несколько лет, прежде чем взять свой первый «Шлем» — тот ослушался. Медведев стал третьим россиянином, завоевавшим титул «Большого шлема». Он присоединился к таким игрокам, как Евгений Кафельников (Australian Open-1999 и «Ролан Гаррос» — 1996) и Марат Сафин (US Open-2000, Australian Open-2005).

? Kafelnikov

? Safin

? Medvedev@DaniilMedwed joins the list of ?? Grand Slam men's singles champions.#USOpen pic.twitter.com/uPGI6qUl2m — ATP Tour (@atptour) September 12, 2021

— Думаю, я впервые так нервничаю во время речи. Сперва хотел бы извиниться перед вами, болельщиками, и Новаком, — начал Медведев и обратился к Джоковичу с признанием. — Мы все знаем, чего он мог достичь сегодня. И я просто хочу сказать о том, что в любом случае ты достиг в этом году и за всю свою карьеру. Я никогда никому этого не говорил, так скажу сейчас. Для меня ты — величайший теннисист в истории.

Хочу поблагодарить свою команду. Тех, кто здесь — (супругу) Дашу, Оливера, Жиля, Франсиску. И тех, кто смотрел — Яна, Эрика, моих родителей, мою семью, сестер. Всех моих друзей — кто-то здесь, кто-то смотрел. Спасибо, ребята. Это непростой путь — выиграть «Большой шлем». И я очень признателен вам за то, что помогли мне в этом приключении.

— Затем хочу поблагодарить вас, ребята, — добавил Медведев. — Возможно, сегодня вы немного больше болели за Новака, и это совершенно понятно. На неделе турнира вы дали мне много энергии. И это началось еще с 2019-го, давно уже. Это помогает мне до сих пор. Это было непросто, но спасибо вам, ребята.

Med gonna turn up tonight? ? pic.twitter.com/7VbSqvGef6 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2021

Квалифайер был сложнее для Медведева, чем Джокович

С финала US Open-2019 у Даниила сохранились теплые отношения с американской публикой. И хотя сегодня во время первого матчбола она ему помешала, в теннисном Твиттере Медведеву воспевают оды.

Hasta la Vista Babe: «Эй, Медведев, у кого ты позаимствовал свой стиль игры? У Сампраса, Агасси, Курье или Вилландера?»

Ebergan: «Кажется, у Медведева отсутствуют нервные клетки. Говоря тактически, он переиграл Джоковича, а тот его просто не разгадал. Готов поспорить, они снова встретятся в Мельбурне. Поставлю деньги на Медведева».

Chiriag K Singhal: «Этот парень провел матч, сосредоточившись на битве с Джоковичем, и не забыл отпраздновать именно так. Нереально».

Medvedev said he hit the FIFA dead fish celebration after winning the US Open ? pic.twitter.com/nOF2YMkkKK — ESPN FC (@ESPNFC) September 12, 2021

Tennis Zone: «Квалифайер был сложнее для Медведева, чем Джокович. Возможно, ATP вступила в эпоху WTA».

Graham Sinclair: «Повторение исторического момента в Нью-Йорке. Обладатель своего первого «Шлема» Даниил Медведев начинает свою финальную речь с извинений перед публикой (как и Андрееску в 2019-м). Великодушие. Снимаю шляпу!».

Swish: «Теннис спасен. Прости, Медведев, что сомневались в тебе. Король!»

Kopite Kiran: «Что такое счастье? Это когда Новак не выигрывает 21-й «Шлем». Спасибо, Медведев».

Поздравления от коллег, экс-игроков и всех, всех, всех

Великий Род Лейвер: «Просто потрясающий Даниил Медведев, сегодня вы остановили одного из величайших. Завоевать свой первый титул «Большого шлема» — это всегда особенное дело, выиграть это против такого чемпиона, как Новак Джокович, — это совсем другое. Мужайся, Новак. Квест продолжается. С наилучшими пожеланиями, ракета».

Один из лучших российских теннисистов Евгений Кафельников: «Я очень рад, что Даня добился такого успеха. Заслуженная победа сегодня. Выиграть большой шлем — огромное достижение. Он молодец, наконец-то справился со своими эмоциями. Было заметно, что он расшатал игру Джоковича. Новак смотрелся очень бледно. После второго сета я был уверен в победе Медведева в трех партиях. Поздравляю Даниила, сегодня он открыл счет своим «Шлемам»».

Это должно было случится!!! Заслуженно!!! Поздравляю1??? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 12, 2021

Доминик Тим, чемпион прошлого US Open: «Какой матч! Поздравляю с твоим первым титулом турнира «Большого шлема», Даня!».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев: «Фантастика. Так сейчас и напишу Дане: «Фантастика. Обнимаю. Удачи». Медведев сыграл лучше Джоковича во всех аспектах: лучше подавал, лучше играл на задней линии, лучше принимал вторую подачу, никаких шансов Новаку не оставил тактически что-то сделать. Смена тактики серба тоже ни к чему не привела. По всем параметрам Даня сегодня был лучше».

Хуан Мартин Дель Потро, победитель Открытого чемпионата США 2009 года: «Поздравления Медведеву, ты заслужил! Невозможно описать словами, каково это — выиграть свой первый US Open, но держу пари, что ты сейчас самый счастливый человек на свете!».

Не обошлось и без Артема Дзюбы. Сборная России по футболу тоже поздравила Медведева.