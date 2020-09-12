Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в полуфинале турнира «Большого шлема». В пяти сетах он взял верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Второй финалист определится в матче Даниил Медведев (Россия) — Доминик Тим (Австрия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3