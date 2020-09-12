Зверев стал первым финалистом US Open. Он сыграет с победителем матча Медведев — Тим
02:45
Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в полуфинале турнира «Большого шлема». В пяти сетах он взял верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Второй финалист определится в матче Даниил Медведев (Россия) — Доминик Тим (Австрия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/1/2/