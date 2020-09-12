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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Зверев стал первым финалистом US Open. Он сыграет с победителем матча Медведев — Тим

02:45
12 сентября. Александр Зверев. Фото US Open
12 сентября. Александр Зверев. Фото US Open
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Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в полуфинале турнира «Большого шлема». В пяти сетах он взял верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Второй финалист определится в матче Даниил Медведев (Россия) — Доминик Тим (Австрия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/1/2/

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