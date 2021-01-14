Ястремская вылетела в Мельбурн, несмотря на временное отстранение из-за допинга
Украинская теннисистка Даяна Ястремская отправилась в Мельбурн, где пройдет Отрытый чемпионат Австралии, несмотря на допинговое отстранение.
На это обратил внимание теннисный инсайдер Джордж Беллшоу на своей странице в Twitter. Журналист сделал скриншот истории в Instagram российской теннисистки Светланы Кузнецовой, где на борту самолета видна и украинка.
24 ноября 2020 года Ястремская сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период. В пробе спортсменки обнаружены метаболиты местеролона. На данный момент она еще не обжаловала свое отстранение.
Cама украинка заявила, что не знает, как запрещенный прерарат попал в ее организм.
20-летняя Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 3 турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.
Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.
Dayana Yastremska may be provisionally suspended after failing a drugs test but still appears to be on her way to Australia... pic.twitter.com/Ilsn71ZmIg— George Bellshaw (@BellshawGeorge) January 14, 2021
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