Ястремская и Каролина Плишкова вышли в четвертый круг Уимблдона

Украинка Даяна Ястремская вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв Викторию Голубович из Швейцарии – 7:5, 6:3. Даяна впервые дошла до этой стадии на турнирах "Большого шлема". За выход в четвертьфинал она поспорит с китаянкой Чжан Шуай.
В параллельной встрече чешка Каролина Плишкова, третья ракетка турнира, в трех сетах обыграла Си Сувэй из Тайваня – 6:3. 2:6, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Си Сувэй (Тайвань, 28) – 6:3, 2:6, 6:4
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