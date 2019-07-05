Ястремская и Каролина Плишкова вышли в четвертый круг Уимблдона

Украинка Даяна Ястремская вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв Викторию Голубович из Швейцарии – 7:5, 6:3. Даяна впервые дошла до этой стадии на турнирах "Большого шлема". За выход в четвертьфинал она поспорит с китаянкой Чжан Шуай.

В параллельной встрече чешка Каролина Плишкова, третья ракетка турнира, в трех сетах обыграла Си Сувэй из Тайваня – 6:3. 2:6, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Си Сувэй (Тайвань, 28) – 6:3, 2:6, 6:4