Возняцки, Гауфф и Остапенко вышли в третий круг US Open
Юлия Путинцева из Казахстана обыграла Арину Соболенко из Белоруссии во втором круге US Open. Также в третий круг вышли Каролин Возняцки, Елена Остапенко, Юлия Гергес и Кори Гауфф.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — 6:3, 7:6 (7:3)
Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4)
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 1:6, 6:2
Елена Остапенко (Латвия) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:3
Юлия Гергес (Германия, 26) — Франческа Ди Лоренцо (США, WC) — 7:5, 6:0
Донна Векич (Хорватия, 23) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:5, 6:3
Каролин Возняцки (Дания, 19) — Дэниэлл Коллинз (США) — 4:6, 6:3, 6:4
Кори Гауфф (США, WC) — Тимеа Бабош (Венгрия, Q) — 6:2, 4:6, 6:4