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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Возняцки, Гауфф и Остапенко вышли в третий круг US Open

06:28
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Юлия Путинцева из Казахстана обыграла Арину Соболенко из Белоруссии во втором круге US Open. Также в третий круг вышли Каролин Возняцки, Елена Остапенко, Юлия Гергес и Кори Гауфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — 6:3, 7:6 (7:3)

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 1:6, 6:2

Елена Остапенко (Латвия) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:3

Юлия Гергес (Германия, 26) — Франческа Ди Лоренцо (США, WC) — 7:5, 6:0

Донна Векич (Хорватия, 23) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:5, 6:3

Каролин Возняцки (Дания, 19) — Дэниэлл Коллинз (США) — 4:6, 6:3, 6:4

Кори Гауфф (США, WC) — Тимеа Бабош (Венгрия, Q) — 6:2, 4:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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