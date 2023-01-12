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Сегодня, 12:59

Веснина считает Касаткину фаворитом матча первого круга Australian Open

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча первого круга Australian Open-2023 между Варварой Грачевой и Дарьей Касаткиной.

«Фаворитом встречи будет Даша Касаткина, потому что она поопытнее и стоит выше в рейтинге. Варвара, конечно же, хорошо себя проявила в последних сезонах. Она пробилась в основную сетку «Большого шлема» из квалификации — это тоже очень почетно. Но я думаю, что все равно первые круги всегда очень нервные, а фаворит — явно Касаткина. Все зависит от того, кто лучше справится с нервами, неизвестно как пойдет», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В основной сетке Australian Open Россию представят 19 теннисистов. Турнир в Мельбурне стартует 16 января.

Дарья Касаткина
Елена Веснина
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