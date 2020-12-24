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В основной сетке Australian Open выступят девять россиянок

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Девять российских теннисисток и три теннисиста заявлены для участия в Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде, сообщает сайт турнира.

Среди мужчин выступят Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Андрей Рублев (8) и Карен Хачанов (20).

В женской сетке Australian Open сыграют Екатерина Александрова (33), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

Australian Open состоится в Мельбурне 8-21 февраля. Квалификация мужского турнира пройдет в Дохе 10-13 января, женского — в Дубае в эти же даты.

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