В гравировке женского кубка "Ролан Гаррос" с 1976 года присутствует ошибка

Кубок Сюзанн Ленглен, вручаемый победительнице Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде, содержит ошибку в гравировке с 1976 года, информирует "РИА Новости".

В субботу на прошлой неделе представительница Австралии Эшли Барти обыграла чешку Маркету Вондроушову и впервые в карьере выиграла "Ролан Гаррос". Она также стала первой австралийской теннисисткой после Маргарет Корт (1973), выигравшей этот турнир. Издание The Times сообщило, что Барти обнаружила на Кубке ошибку: оказалось, что победившая в 1976 году британка Сью Баркер на гравировке кубка указана как австралийка.

– Мы подтверждаем, что в гравировке содержится ошибка, и организаторы турнира уже подтвердили, что она будет исправлена, – приводит "РИА Новости" комментарий Международной федерации тенниса.