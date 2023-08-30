Андреева — Гауфф, игры Калинской и Азаренко в US Open: расписание и результаты 30 августа
Третий игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. 30 августа, в среду, россиянки Мирра Андреева, Анна Калинская и Элина Аванесян сыграют со своими соперницами по 1/32 финала US Open-2023.
US Open 2023: расписание матчей женской сетки 30 августа (среда)
18.00 (мск). Лорен Дэвис (США) — Кая Юван (Словения)
18.00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Дэниэлл Коллинз (США)
18.00. Юрико Миядзаки (Великобритания) — Белинда Бенчич (Швейцария)
18.00. Тэйлор Таунсенд (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
19.00. Мирра Андреева (Россия) — Коко Гауфф (США)
19.30. Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ван Синьюй (Китай)
19.30. Ига Свентек (Польша) — Дарья Сэвилл (Австралия)
19.30. Анна Шмидлова (Словакия) — Ребека Масарова (Испания)
20.00. Виктория Азаренко (Белоруссия) — Чжу Линь (Китай)
20.00. Каролина Мухова (Чехия) — Магдалена Фрех (Польша)
21.00. Ван Сиюй (Китай) — Бернарда Пера (США)
21.30. Анна Калинская (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния)
23.30. Елена Остапенко (Латвия) — Элина Аванесян (Россия)
US Open-2023 закончится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.
В России нет официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023. Следить за матчами можно в матч-центре СЭ, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»