Мирра Андреева сыграет с Коко Гауфф в 1/32 финала US Open 30 августа в 19.00 мск

Третий игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. 30 августа, в среду, россиянки Мирра Андреева, Анна Калинская и Элина Аванесян сыграют со своими соперницами по 1/32 финала US Open-2023.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 30 августа (среда)

18.00 (мск). Лорен Дэвис (США) — Кая Юван (Словения)

18.00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Дэниэлл Коллинз (США)

18.00. Юрико Миядзаки (Великобритания) — Белинда Бенчич (Швейцария)

18.00. Тэйлор Таунсенд (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

19.00. Мирра Андреева (Россия) — Коко Гауфф (США)

19.30. Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ван Синьюй (Китай)

19.30. Ига Свентек (Польша) — Дарья Сэвилл (Австралия)

19.30. Анна Шмидлова (Словакия) — Ребека Масарова (Испания)

20.00. Виктория Азаренко (Белоруссия) — Чжу Линь (Китай)

20.00. Каролина Мухова (Чехия) — Магдалена Фрех (Польша)

21.00. Ван Сиюй (Китай) — Бернарда Пера (США)

21.30. Анна Калинская (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния)

23.30. Елена Остапенко (Латвия) — Элина Аванесян (Россия)

US Open-2023 закончится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

В России нет официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023. Следить за матчами можно в матч-центре СЭ, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»