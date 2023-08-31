Свентек: «Я сосредоточусь только на одиночном разряде. Думаю, Маррей меня простит»

Первая ракетка мира Ига Свентек отреагировала на слова британского теннисиста Энди Маррея о том, что он хотел бы сыграть с ней в паре в миксте.

«Я ценю то, что он так сказал. Для меня это сбывшаяся мечта. Я наблюдала за Энди, когда была моложе. У него всегда была такая хорошая игра, а еще он просто классный человек. Действительно скромный и приземленный. Так что я рада его словам. Я бы хотела сыграть в смешанном парном разряде, но на данный момент для меня одиночного разряда вполне достаточно, особенно учитывая такой напряженный и длинный сезон. Так что я сосредоточусь только на одиночных играх. Думаю, Энди меня простит», — приводит Sportskeeda слова спортсменки.

Во втором круге US Open Свентек одержала победу над Дарьей Сэвилл из Австралии. Ее следующей соперницей станет Кая Юван из Словении.

На счету 22-летней польской теннисистки 4 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022) и 15 побед в турнирах WTA в одиночном разряде.