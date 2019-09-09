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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Ты в порядосе, ты можешь». Слуцкий болеет за Медведева

00:33
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий болеет за россиянина Даниила Медведева в финале US Open против испанца Рафаэля Надаля (5:7, 1:1, идет второй сет).

— Давай, Даня, давай-давай. Тяжело против Надаля, легко быть не может. Ты в порядосе, ты можешь, — сказал Слуцкий в сториз своего Instagram.

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