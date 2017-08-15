Тренер Шараповой поблагодарил US Open за wild card

Тренер Марии Шараповой Свен Гренефельд в своем Твиттере поблагодарил организаторов US Open за предоставленную его подопечной wild card в основную сетку. Открытый чемпионат США станет для россиянки первым турниром "Большого шлема" с Australian Open-2016. После 15-месячной дисквалификации за мельдоний Шарапова не получила специального приглашения ни в квалификацию, ни в основную сетку Roland Garros, но все равно не смогла бы сыграть там из-за разрыва мышцы бедра. Эта же травма не позволила ей выступить на Уимблдоне. US Open стартует 28 августа. Шарапова выигрывала турнир в 2006 году.

"Спасибо", – написал Гренефельд в ответ на сообщение аккаунта US Open о предоставленной Шараповой wild card.