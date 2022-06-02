Тренер Надаля рассказал о состоянии теннисиста перед игрой со Зверевым

Тренер Рафаэля Надаля рассказал о состоянии испанца перед полуфинальной игрой «Ролан Гаррос» с немцем Александром Зверевым.

«Победа над Джоковичем — это еще не конец. Нужно уважать следующего соперника, Зверев — третья ракетка мира. После победы в четвертьфинале не нужно задирать нос слишком высоко.

О Рафе не стоит думать негативно, он еще не собирается покидать теннис. Надеюсь, что он отправится на Уимблдон. После такой самоотдачи, как в матче с Джоковичем, он проснулся с небольшой болью, но в целом все было хорошо», — цитирует тренера Marca.

Напомним, Надаль сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым в полуфинальной встрече «Ролан Гаррос». В четвертьфинале он обыграл Новака Джоковича.