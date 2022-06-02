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Сегодня, 09:46

Ига Свентек опубликовала пост в связи с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек в соцсетях опубликовала пост после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Свентек победила американку Джессику Пегулу. В полуфинале она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Полуфинал в Париже. Наслаждаюсь каждой секундой. Вперед!» — написала Ига.

В этом сезоне Ига Свентек и Дарья Касаткина цже трижды играли друг с другом, и все матчи выиграла полька.

Матч между Свентек и Касаткиной состоится 2 июня в 16:00 по московскому времени.

Дарья Касаткина
Ига Свентек
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