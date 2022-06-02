Ига Свентек опубликовала пост в связи с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек в соцсетях опубликовала пост после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Свентек победила американку Джессику Пегулу. В полуфинале она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Полуфинал в Париже. Наслаждаюсь каждой секундой. Вперед!» — написала Ига.

В этом сезоне Ига Свентек и Дарья Касаткина цже трижды играли друг с другом, и все матчи выиграла полька.