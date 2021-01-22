Тим назвал открытый чемпионат Франции своей главной целью на текущий год

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о своих задачах на 2021 год. По его словам, Открытый чемпионат Франции — главный турнир для него.

— Для меня главная цель — Открытый чемпионат Франции. Так было в последние годы. Потому что по-прежнему это турнир, который мне больше всего нравится, где мне лучше всего подходят условия. Я играл в финале еще в 2011 году по юниорам. И с тех пор это турнир, на котором мне всегда хотелось победить.

Рафаэль в другой лиге, и я не знаю, верю ли я в победу над ним на Ролан Гаррос. Мне никогда не удавалось победить его на этом турнире. На других я уверен в себе, потому что уже это делал, но обыграть его на этом центральном корте, пожалуй, одна из самых сложных задач в нашем спорте. Сделать это удалось всего двум игрокам за 16 лет — сумасшедшая статистика. Я думаю, он останется безоговорочным фаворитом и сильнейшем игроком в Париже еще на год или два. Но все же это моя главная цель, и я попробую еще раз в 2021 году, — приводит Sportschau слова Тима.

Тим — третья ракетка мира. На прошлом открытом чемпионате Франции он мог встретиться с Надалем в полуфинале, но проиграл четвертьфинальный матч Диего Шварцману из Аргентины (2:3). В 2020 году австриец выиграл свой первый турнир Большого Шлема — US Open.