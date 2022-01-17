Надаль — о Джоковиче: «Вся эта ситуация — бардак, и отвечает за него не только он, но и многие другие люди»

Рафаэль Надаль поделился мнением о депортации Новака Джоковича из Австралии.

«Я уже устал от этого. Почти неделю назад, когда он выиграл первый суд, я сказал, что правосудие сказало свое слово. Вчера решение было другое. Я никогда не пойду против того, что говорит суд.

Я считаю, что лучшие игроки должны играть крупнейшие турниры. Для спорта так будет лучше, никаких сомнений. Я всегда испытываю большое уважение к своим соперникам, у меня с ними хорошие отношения.

Вся эта ситуация — бардак, и отвечает за него не только он, но и многие другие люди. Но, конечно, он тоже отвечает. Лично я хотел бы видеть его на корте. Было бы это справедливо — уже другой разговор, но я больше не хочу обсуждать эту тему", — приводит слова Надаля журналист Лоренцо Эрколи.

Ранее испанский теннисист обыграл американца Маркоса Гирона (6:1, 6:4, 6:2) в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.