Тарпищев отреагировал на выход Медведева в четвертьфинал US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Дэниелом Эвансом в четвертом круге US Open (6:3, 6:4, 6:3).

«Медведев играл хорошо. Был сбой единственный во второй партии, где соперник брейканул, но это продолжалось минут 15-20, а потом все стало так же, как в первом сете. Преимущество у Даниила было достаточно большим. Надо учитывать, что Эванс — остро атакующий игрок, хорошо двигается, играет быстрыми и плоскими ударами. Конечно, с этой точки зрения Медведеву надо было сохранить настрой, который был в начале игры.

Он не давал противнику раздвигаться, плотно играл, хорошо подавал. С позиции техники и тактики Медведев имел преимущество во всех компонентах. Даниил на ходу, не проиграл еще не одной партии. Физический потенциал у него высокий, это дает преимущество», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

За выход в полуфинал Медведев поборется с Ботиком ван де Зандсюлпом из Нидерландов.