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Медведев после выхода в четвертьфинал US Open обратился к американским болельщикам

23:00
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы в четвертом круге US Open над американцем Дэниелом Эвансом (6:3, 6:4, 6:3) поблагодарил публику за поддержку.

Напомним, что в 2019 году на US Open Медведев открыто конфликтовал с нью-йоркскими болельщиками, которые в одном из матчей освистывали его. Тогда россиянин показал трибунам средний палец.

— Что скажете своим друзьям, которые пришли сегодня вас поддержать?, — спросили Медведева после матча.

— О, да! Сегодня пришло много моих друзей! — сказал Медведев. — Стадион был не совсем полный, но как минимум 10 тысяч моих друзей сегодня пришли на стадион. Спасибо, что пришли меня поддержать, ребята!

В четвертьфинале Медведев сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсюлпом.

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