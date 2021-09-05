Медведев после выхода в четвертьфинал US Open обратился к американским болельщикам

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в четвертом круге US Open над американцем Дэниелом Эвансом (6:3, 6:4, 6:3) поблагодарил публику за поддержку.

Напомним, что в 2019 году на US Open Медведев открыто конфликтовал с нью-йоркскими болельщиками, которые в одном из матчей освистывали его. Тогда россиянин показал трибунам средний палец.

— Что скажете своим друзьям, которые пришли сегодня вас поддержать?, — спросили Медведева после матча.

— О, да! Сегодня пришло много моих друзей! — сказал Медведев. — Стадион был не совсем полный, но как минимум 10 тысяч моих друзей сегодня пришли на стадион. Спасибо, что пришли меня поддержать, ребята!

В четвертьфинале Медведев сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсюлпом.