Свитолина обыграла Бултер в первом раунде Australian Open
11:19
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) в первом раунде Australian Open.
Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде украинка сыграет с американкой Лорен Дэвис.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 7:5
Кэтрин Беллис (США) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2
Лаура Зигемунд (Германия) — Коко Вандевеге (США, WC) — 6:1, 6:4
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