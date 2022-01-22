Де Минаур и Синнер встретятся в четвертом круге Australian Open

Итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Синнер победил японца Таро Даниэля в четырех сетах — 6:4, 1:6, 6:3, 6:1.

В четвертом круге итальянец встретится с австралийцем Алексом Де Минауром, который в параллельном матче обыграл испанца Пабло Андухара.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:4, 1:6, 6:3, 6:1

Алекс Де Минаур (Австралия, 32) — Пабло Андухар (Испания) — 6:4, 6:4, 6:2