Циципас: «Если не выиграю ТБШ, все равно останусь таким же счастливым Стефаносом»

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о стремлении выиграть турнир «Большого шлема».

«Я снова полагаюсь на себя. Но, если мне не удастся выиграть турнир «Большого шлема», я все равно останусь таким же счастливым Стефаносом, каким являюсь сегодня. Я не хочу, чтобы это становилось навязчивой идеей. Но да, конечно, это цель и мечта», — приводит слова Циципаса Bild.

Циципас проиграл свой первый матч на соревновании с травяным покрытием в сезоне-2023.