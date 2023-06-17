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Сегодня, 11:40

Циципас: «Если не выиграю ТБШ, все равно останусь таким же счастливым Стефаносом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о стремлении выиграть турнир «Большого шлема».

«Я снова полагаюсь на себя. Но, если мне не удастся выиграть турнир «Большого шлема», я все равно останусь таким же счастливым Стефаносом, каким являюсь сегодня. Я не хочу, чтобы это становилось навязчивой идеей. Но да, конечно, это цель и мечта», — приводит слова Циципаса Bild.

Циципас проиграл свой первый матч на соревновании с травяным покрытием в сезоне-2023.

Теннис
Стефанос Циципас
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