Стали известны сроки восстановления Зверева после травмы на «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев, получивший травму в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля, узнал сроки своего восстановления. Оно займет от 6 до 8 недель. Об этом сообщает издание L'Equipe.

В связи с этим, третья ракетка мира пропустит Уимблдон и подготовку к американской серии турниров.

25-летний теннисист неудачно подвернул стопу и покинул корт на костылях в полуфинале турнира Большого шлема. Позже выяснилось, что он порвал несколько боковых связок правой ноги.