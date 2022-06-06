Тарпищев объяснил причину поражения Рублева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты Андрея Рублева в турнире «Ролан Гаррос».

«Его эмоции — это выплеск энергии, в этом нет ничего плохого. Он всегда агрессор, играет в одном стиле, в одном темпе. Есть правило тенниса: ты выходишь на корт играть в свой любимый теннис, но если он не приносит успеха, то ты должен играть в тот теннис, который его принесет. Ему не хватает вариаций в игре, чтобы сыграть в любой другой теннис. Со временем он приобретет это и вот тогда начнет выигрывать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Андрей Рублев проиграл норвежскому теннисисту Касперу Рууд в матче за выход в полуфинал турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».