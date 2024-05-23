Надаль встретится со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль встретится с немцем Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос».

Соперником первой ракетки мира серба Новака Джоковича станет француз Пьер-Юг Эрбер. Британец Энди Маррей сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Соперников по первому кругу «Ролан Гаррос» также узнали российские теннисисты.

Турнир «Большого шлема» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.