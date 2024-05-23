Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:07

Надаль встретится со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанец Рафаэль Надаль встретится с немцем Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос».

Соперником первой ракетки мира серба Новака Джоковича станет француз Пьер-Юг Эрбер. Британец Энди Маррей сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Соперников по первому кругу «Ролан Гаррос» также узнали российские теннисисты.

Турнир «Большого шлема» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стэн Вавринка
Энди Маррей
1
Читайте также
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании Gloria Jeans
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Определились соперники Медведева и Рублева в первом круге «Ролан Гаррос»
Джокович доволен тем, что провел теннисный матч в турнире в Женеве в день своего рождения
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
Медведев потеряет четвертую строчку рейтинга ATP
Джокович: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим игроком в теннисе»
Медведев не выигрывал турниры уже целый год. Что с ним происходит?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости