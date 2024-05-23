«Ролан Гаррос» 2024: даты проведения и когда Открытый чемпионат Франции

123-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции в 2024 году проходит с 20 мая по 9 июня. Матчи основной сетки состоятся с 26 мая по 9 июня. Игры по традиции будут принимать корты теннисного центра Roland Garros в Париже.

Турнир проходит в 17 разрядах: в пяти — среди взрослых, в четырех — у старших юниоров, в шести — у игроков на колясках и в двух — у легенд прошлого. «Ролан Гаррос» проводится по олимпийской схеме с матчами на вылет.

Основная сетка мужского и женского турнира будет состоять из 128 игроков: 104 теннисиста получают приглашения на основе рейтинга, 16 — проходят квалификацию, восемь — по уайлд-кард.

В 2024 году не будет никаких ограничений как в организационном плане, так и по составу участников. В турнире примут участие все сильнейшие теннисисты планеты, включая представителей России и Белоруссии, которые выступят в нейтральном статусе.

Основная информация о турнире серии «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».