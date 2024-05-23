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Сегодня, 16:00

Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

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«Ролан Гаррос».
Фото Global Look Press

В Париже состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира. Так, 19-летняя Эрика Андреева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, а Анастасия Потапова и Камилла Рахимова сыграют друг против друга.

Соперницы российских теннисистов в первом круге «Ролан Гаррос»:

Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)

Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)

Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)

Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер

Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)

Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)

Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)

Анастасия Потапова — Камилла Рахимова

Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)

Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)

Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)

Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)

Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)

Турнир «Большого шлема» состоится с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Камилла Рахимова
Людмила Самсонова
Мария Тимофеева
Мирра Андреева
Элина Аванесян
Эрика Андреева
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Определились соперники Медведева и Рублева в первом круге «Ролан Гаррос»

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