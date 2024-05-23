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Сегодня, 15:59

Определились соперники Медведева и Рублева в первом круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

В Париже состоялась жеребьевка основной сетки «Ролан Гаррос».

Российский теннисист Даниил Медведев попал в четверть с соотечественником Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым, Андрей Рублев — с испанцем Карлосом Алькарасом и греком Стефаносом Циципасом.

Соперники российских теннисистов в первом круге «Ролан Гаррос»:

Даниил Медведев — Доминик Кепфер (Германия)

Андрей Рублев — Даниэль Таро (Япония)

Карен Хачанов — Сумит Нагал (Индия)

Павел Котов — Кэмерон Норри (Великобритания)

Аслан Карацев — Александр Шевченко (Казахстан)

Турнир «Большого шлема» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.

Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
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