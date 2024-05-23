Определились соперники Медведева и Рублева в первом круге «Ролан Гаррос»
В Париже состоялась жеребьевка основной сетки «Ролан Гаррос».
Российский теннисист Даниил Медведев попал в четверть с соотечественником Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым, Андрей Рублев — с испанцем Карлосом Алькарасом и греком Стефаносом Циципасом.
Соперники российских теннисистов в первом круге «Ролан Гаррос»:
Даниил Медведев — Доминик Кепфер (Германия)
Андрей Рублев — Даниэль Таро (Япония)
Карен Хачанов — Сумит Нагал (Индия)
Павел Котов — Кэмерон Норри (Великобритания)
Аслан Карацев — Александр Шевченко (Казахстан)
Турнир «Большого шлема» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «мэйджора» во Франции является Новак Джокович.
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