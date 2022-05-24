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Сегодня, 22:02

Соперник Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос» может быть лишен призовых

Иван Шитик
Корреспондент
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Соперник россиянина Даниила Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос» аргентинец Факундо Багнис может быть лишен призовых за выступление на турнире «Большого шлема» с возможной травмой, утверждает Daily Express.

Багнис вышел на матч с забинтованной правой ноги.

Согласно правилам, игрокам запрещается выходить на матчи с незалеченными травмами. Оно было введено после того, как некоторые теннисисты специально заявлялись на турниры, только чтобы получить призовые за поражение в первом круге.

Отметим, что за игру в первом раунде «Ролан Гаррос» теннисист получает 62 тысячи евро призовых.

Roland Garros
Даниил Медведев
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