Соперник Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос» может быть лишен призовых

Соперник россиянина Даниила Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос» аргентинец Факундо Багнис может быть лишен призовых за выступление на турнире «Большого шлема» с возможной травмой, утверждает Daily Express.

Багнис вышел на матч с забинтованной правой ноги.

Согласно правилам, игрокам запрещается выходить на матчи с незалеченными травмами. Оно было введено после того, как некоторые теннисисты специально заявлялись на турниры, только чтобы получить призовые за поражение в первом круге.

Отметим, что за игру в первом раунде «Ролан Гаррос» теннисист получает 62 тысячи евро призовых.