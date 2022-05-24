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Сегодня, 21:27

Касаткина отдала только два гейма сопернице в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина с уверенной победы начала выступление на «Ролан Гаррос». Она в двух сетах переиграла Ребекку Шрамкову из Словакии — 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте всего 56 минут. Дарья выполнила одну подачу навылет, конвертировала пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку.

Следующая соперница Касаткиной определится в паре Панна Удварди (Венгрия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Ребекка Шрамкова (Словакия, LL) — 6:2, 6:0

Дарья Касаткина
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