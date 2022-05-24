Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Итальянец Янник Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Он начал турнир с победы над Бьорном Фратанджело из США — 6:3, 6:2, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Бьорн Фратанджело (США, Q) — 6:3, 6:2, 6:3

Юго Гастон (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия, 19) — 4:6, 6:2, 6:3, 0:6, 7:6 (10:4)

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (7:5), 6:1, 3:6, 2:6, 6:3