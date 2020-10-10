Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

София Кенин: «Свентек давала победное интервью, а я просто сидела и плакала»

10 октября 2020, 23:22
София Кенин. Фото Reuters
София Кенин. Фото Reuters
Теги:

Американская теннисистка София Кенин рассказала, что тяжело восприняла поражение в финале Roland Garros. В решающем матче она уступила 19-летней Иге Свентек из Польши.

— Здесь было очень тяжело. Она давала победное интервью, а я просто сидела на скамейке и плакала, — цитирует Reuters Кенин. — Меня переполняли эмоции. Я изо всех сил старалась не плакать, пока Свентек произносила речь. В конце я заплакала.

Было непросто. Я хотела поднять этот трофей. Нелегко, когда ты так близка к завоеванию титула, но упустила его.

Но я счастлива, что дошла до того места, где нахожусь сейчас. Для меня это хороший результат. Конечно, я очень разочарована, что не взяла титул, но в целом я оцениваю результат положительным.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир