Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» победила француженку Паке
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» победила француженку Хлоэ Паке. Соболенко выиграла в трех сетах -2:6, 6:3, 6:4.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Хлоэ Паке (Франция) — 2:6, 6:3, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 19) — Настасья Шунк (Германия) — 6:4, 1:6, 6:1
Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) — Панна Удварди (Венгрия) — 7:6 (10:8), 6:3
Новости