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24 мая, 23:45

Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» победила француженку Паке

Иван Шитик
Корреспондент
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Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» победила француженку Хлоэ Паке. Соболенко выиграла в трех сетах -2:6, 6:3, 6:4.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Хлоэ Паке (Франция) — 2:6, 6:3, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 19) — Настасья Шунк (Германия) — 6:4, 1:6, 6:1

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) — Панна Удварди (Венгрия) — 7:6 (10:8), 6:3

Арина Соболенко
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