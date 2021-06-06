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Роджер Федерер может сняться с Roland Garros

6 июня 2021, 09:35
Роджер Федерер. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
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Швейцарец Роджер Федерер рассказал, что может сняться с «Ролан Гаррос», чтобы в наилучшей форме подойти к Уимблдону.

«Сейчас мне надо решить, продолжу ли я играть, или эта нагрузка слишком велика для меня. Возможно, сейчас самый подходящий момент для отдыха. В этом сезоне у меня не будет недели перерыва между турниром в Галле и «Ролан Гаррос». Так что надо решить, что будет лучше для подготовки к Уимблдону.

В Париже я оцениваю свое состояние на утро после каждого матча, слежу за ощущениями в колене. Во время тренировок я не проводил матчи по 2,5 и 3,5 часа, так что для меня это не совсем нормально. Те, кто делал подобную операцию, меня поймут.

Конечно, мне бы хотелось оказаться на месте Рафы или Новака, которые думают: «Я хорошо себя чувствую, значит, я побеждаю. Но у меня нет такого чувства. Для меня все это подготовка к чему-то более важному», — приводит слова Федерера Tennis Majors.

39-летний Федерер проводит третий турнир после двух операций на колене. В четвертом круге швейцарец встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

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