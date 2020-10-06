Шварцман обыграл Тима в 1/4 финала Roland Garros. Матч продолжался более пяти часов
21:42
Аргентинец Диего Шварцман обыграл австрийца Доминика Тима (7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2) в четвертьфинале Roland Garros. Игра продолжалась пять часов и восемь минут.
В полуфинале Шварцману предстоит сыграть с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2