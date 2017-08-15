Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США

Россиянка Мария Шарапова получила wild card (разрешение на участие) в основную сетку Открытого чемпионата США, информирует пресс-служба турнира. Ранее 30-летняя спортсменка получила аналогичные разрешения для участия на турнирах в Торонто и Цинциннати, однако из-за травмы левой руки она не смогла на них выступить.

Напомним, что Шарапова вернулась на корт 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С тех пор она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед.

На данный момент она занимает 148-е место в рейтинге WТА.

Общий призовой фонд US Open в 2017 году составит 50,4 миллиона долларов. Победители в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона. Матчи основной сетки пройдут с 28 августа по 10 сентября.