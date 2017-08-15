Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США

Россиянка Мария Шарапова получила wild card (разрешение на участие) в основную сетку Открытого чемпионата США, информирует пресс-служба турнира. Ранее 30-летняя спортсменка получила аналогичные разрешения для участия на турнирах в Торонто и Цинциннати, однако из-за травмы левой руки она не смогла на них выступить.
Напомним, что Шарапова вернулась на корт 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С тех пор она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед.
На данный момент она занимает 148-е место в рейтинге WТА.
Общий призовой фонд US Open в 2017 году составит 50,4 миллиона долларов. Победители в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона. Матчи основной сетки пройдут с 28 августа по 10 сентября.
LemieuxMario
так она опять снимется из-за травмы)))
21:55 15 августа
rusfed 2.0
Chmoka - dura ta eshche. Eshche raz protsitirui moi comment.
21:36 15 августа
kongubin
Желаю удачи!
20:35 15 августа
tryam
ну теперь надо узнать с кем играет, а то опять травма окажется
20:03 15 августа
ГошаК
Привет Парижу
19:51 15 августа
shpasic
в стране ТИ любят допингеров)) им главное деньги делать, а не чистый спорт))
19:20 15 августа