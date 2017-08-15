18:49 15 августа | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США

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Россиянка Мария Шарапова получила wild card (разрешение на участие) в основную сетку Открытого чемпионата США, информирует пресс-служба турнира. Ранее 30-летняя спортсменка получила аналогичные разрешения для участия на турнирах в Торонто и Цинциннати, однако из-за травмы левой руки она не смогла на них выступить.

Напомним, что Шарапова вернулась на корт 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С тех пор она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед.

На данный момент она занимает 148-е место в рейтинге WТА.

Общий призовой фонд US Open в 2017 году составит 50,4 миллиона долларов. Победители в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона. Матчи основной сетки пройдут с 28 августа по 10 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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LemieuxMario

так она опять снимется из-за травмы)))

21:55 15 августа

rusfed 2.0

Chmoka - dura ta eshche. Eshche raz protsitirui moi comment.

21:36 15 августа

kongubin

Желаю удачи!

20:35 15 августа

tryam

ну теперь надо узнать с кем играет, а то опять травма окажется

20:03 15 августа

ГошаК

Привет Парижу

19:51 15 августа

shpasic

в стране ТИ любят допингеров)) им главное деньги делать, а не чистый спорт))

19:20 15 августа