Шаповалов: «Отстойно проиграть Надалю в таком матче. Но в целом турнир для меня хороший»

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 3:6) в матче 1/4 финала Australian Open.

«Это тяжело, — сказал Шаповалов на пресс-конференции. — Физически я в порядке. Отстойно проиграть Надалю в таком матче. Я чувствовал, что все в моих руках. А в третьем, четвертом, пятом сете я лучше выглядел, у меня было больше шансов. Я просто провел один неудачным гейм. Но в целом турнир для меня хороший«.

По словам теннисиста, в начале встречи он нервничал.

«Мне было некомфортно. Это моя первая игра на Арене Рода Лэйвера за долгое время. Надалю, безусловно, было комфортнее. Это просто нервы, мне нужно было войти в игру. Я не очень хорошо подавал, были проблемы на приеме, с ритмом. Но я доволен тем, как боролся и вернулся. Я, безусловно, нашел свою игру в третьем-четвертом сете. Иногда полезно, что на «Больших шлемах» есть больше времени, чтобы постараться найти свою игру. Я внес изменения. Я много ошибался на приеме, поэтому просто постарался выше поднимать ракетку, когда готовился принимать. Как только я это сделал, я стал видеть подачи Рафаэля и хорошо принимать» , — сказал он.

Шаповалов также отметил, что в прошедшей игре ему не удавалось подавать так, как он хотел.

«Я не знаю, дело в другом корте или в чем-то еще. Я, безусловно, не очень доволен своей подачей. Мне кажется, она могла бы быть и лучше. Надаль хорошо провел последний сет. Как только Рафаэль сделал брейк, он держал геймы на своей подаче и очень мощно подавал. Конечно, он очень на тебя давит, все попадает и играет агрессивно, когда это необходимо. Возможно, другие соперники дали бы мне чуть больше свободы. Безусловно, было непросто», — сказал теннисист.

В полуфинале турнира Надаль встретится с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и итальянцем Маттео Берреттини.