Надаль: «Я не буду расстраиваться, если Джокович или Федерер закончат карьеру с большим количеством «Больших шлемов»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что для него значит равенство с сербом Новаком Джокович и швейцарцем Роджером Федерером по количеству титулов на турнирах Большого шлема.

«Для меня наше равенство говорит лишь о том, что мы вместе создаем потрясающую историю тенниса, и для меня, несомненно, большая честь быть ее частью, — приводит слова Надаля журналист Бен Ротенберг в Twitter. — Я ни на что не надеюсь, просто продолжаю идти вперед. Просто наслаждаюсь теннисом, как уже говорил сотни раз. Конечно, я хочу продолжать побеждать, но больше не потому, что хочу достичь или иметь больше, чем другие, а потому, что люблю то, чем занимаюсь. Я хочу заниматься этим как можно дольше«.

По словам теннисиста, за последние полгода он много сомневался, сможет ли продолжать карьеру.

«Теперь я в порядке. Победа на турнире, выход в полуфинал Australian Open — это потрясающе. Что касается того, что может произойти в будущем, честно говоря, меня это не очень волнует (улыбается). Я не считаю, что мое счастье будет зависеть от того, выиграю ли я на один «Большой шлем» больше, чем другие. Меня это не очень волнует. Я очень доволен и вообще считаю, что мне очень повезло в этой жизни. У меня к ней свой подход. Нельзя постоянно расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше твоего. Я не буду расстраиваться, если Джокович или Федерер закончат карьеру с большим количеством «Больших шлемов», чем я». Давайте радоваться тому, что мы сделали, у каждого из нас особенные достижения в теннисе. Давайте этому радоваться. Остальное не имеет значения", — сказал он.

Надаль является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема.