Серена Уильямс победила Стивенс и вышла в четвертый круг US Open
Американка Серена Уильямс вышла в четвертый круг US Open. Шестикратная победительница турнира обыграла соотечественницу Слоан Стивенс — 2:6, 6:2, 6:2.
В четвертом круге Уильямс встретится с гречанкой Марией Саккари, которая взяла верх над еще одной представительницей США Амандой Анисимовой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Серена Уильямс (США, 3) — Слоан Стивенс (США, 26) — 2:6, 6:2, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Кэтрин Макнелли (США) — 7:5, 6:1
Каролина Мухова (Чехия, 20) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 2:6, 7:6 (9:7)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/7/