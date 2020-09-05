Серена Уильямс победила Стивенс и вышла в четвертый круг US Open

Американка Серена Уильямс вышла в четвертый круг US Open. Шестикратная победительница турнира обыграла соотечественницу Слоан Стивенс — 2:6, 6:2, 6:2.

В четвертом круге Уильямс встретится с гречанкой Марией Саккари, которая взяла верх над еще одной представительницей США Амандой Анисимовой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Серена Уильямс (США, 3) — Слоан Стивенс (США, 26) — 2:6, 6:2, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Кэтрин Макнелли (США) — 7:5, 6:1

Каролина Мухова (Чехия, 20) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 2:6, 7:6 (9:7)